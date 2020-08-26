زاد الإنتاج الزراعي في ناخجوان بنسبة 3.5 في المائة
AzerTAg.az
٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٢١]
ناخجوان، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)
قيمة المنتجات الزراعية خلال أشهر يناير – يوليو من العام الحالي وصلت الى 256 مليون و287 ألف و600 مانات في جمهورية ناخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية.
قالت لجنة الاحصاء النخجوانية في بيان إن هذا الرقم اكثر بنسبة 3.5 في المائة بالمقارنة بالفترة عينها من عام 2019.
واضافت أن حجم انتاج اللحم الحي 13 ألفا و673 طن واللبن 61 ألفا و361 طن خلال الفترة المذكورة.
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