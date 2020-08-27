أوكرانيا: إصابة 1974 شخص بكورونا ووفاة 49 شخصًا خلال يوم

كييف، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أوكرانيا.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 1974 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 112 الف و59 شخصا حتى الآن.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى 2403 شخص.

وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.

تعافى 53 الفا و120 مصاب تماما وترخصوا.