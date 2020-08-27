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    فرض ارتداء الكمامات في جميع المدارس في فرنسا

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٩]

    باريس، 27 أغسطس، أذرتاج

    سيكون ارتداء القناع منهجيا من جانب جميع الطلاب و هذا مبدأ رئيسي في البروتوكول الصحي في السنة الدراسية الجديدة ابتداء من الأول من سبتمبر.

    افاد المراسل الخاص لأذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير التربية والتعليم الفرنسي جون ميشيل بلانكير في مؤتمر صحفي تقليدي بمناسبة بدء السنة الدراسية الجديدة.

    ومن المقرر ان يكون القناع إلزاميا في الفصل لجميع الطلاب بداية من سن 11 عامًا في بداية العام الدراسي الجديد.

    كما قال الوزير انه لن توزع كمامات مجانية في المدارس. لكن ينتظر تشكيل احتياط من الكمامات لتوزيعها بين أطفال العائلات القليلة الدخل. ستموّن الوزارة موظفي مؤسسات التعليم الوطني بكمامات. كما ستوزع كمامات شفافة بين مدرسي الأطفال المعاقين.

    لن يغير البروتوكول الصحي حتى نهاية العام وفي حالة كشف حالة إصابة سيتم إغلاق تلك الفصول او المدرسة.

    ستعيد فرنسا 12 مليون طالب إلى المدارس اعتبارا من الأول من سبتمبر.

    AZERTAG.AZ :فرض ارتداء الكمامات في جميع المدارس في فرنسا
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