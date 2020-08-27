تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم 24 مليونا

باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تجاوز عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في العالم 24 مليونا.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 6 آلاف و346 شخص آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 830 الف و352 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 273 الف و280 شخص خلال أخر 24 ساعة وبلغ العدد الاجمالي 24 مليونا و363 ألف و242 شخص.

وتعافى أكثر من 16 مليونا و895 ألف و616 مصاب تماما.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: برازيل، الهند، بيرو، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، روسيا، ايران، الصين، تركيا.

تجاوز عدد المصابين بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية 6 ملايين شخص. تليها البرازيل (3 ملايين و722 الف) والهند (3 ملايين و722 الف شخص) وروسيا (975 الف و576 شخص) وبيرو (613 ألف و378 شخص).

الولايات المتحدة هي رائدة العالم في عدد الوفيات من كوفيد 19 – 183 ألف و677 شخص. تم تسجيل 117 ألف و756 حالة وفاة في البرازيل و62 ألفا و76 حالة في المكسيك و60 الفا و652 شخص في الهند و41 ألفا و465 شخص في المملكة المتحدة.