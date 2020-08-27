أذربيجان: تسجيل 137 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و83 حالة شفاء وحالتي وفاة

باكو، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصيب 137 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 83 شخص من هذا المرض وتوفي شخصين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 35 ألفا و844 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 33 الفا و64 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 524 مريض ويستمر علاج 1956 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 898 ألف و492 فحص طبي.