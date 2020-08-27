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    حرف يدوية يتوارثها الحرفيون من شيكي منذ مئات السنين - صور

    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:١٥‎]

    باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

    كانت مدينة شيكي بتاريخها العريق والغني وثقافتها العالية من إحدى المناطق التي تطور فيها الفن والحرف اليدوية. بفضل العمل المتفاني للحرفيين الذين يواصلون التقاليد الفنية التي لا مثيل لها للحرفيين الشعبيين تم خلق التراث التاريخي والثقافي الغني في هذه المدينة القديمة.

    شكلت الحدادة وصياغة النحاس والفخار وصنع القبعات والشباك ونحت الخشب وصناعة الحرير وغيرها من الصناعات الركائز الأساسية لمعبد شيكي للفنون. انتقلت الخبرة التي اكتسبها حرفيو شيكي على مر القرون من جيل إلى جيل.

    تم اختيار هذه الأرض القديمة كـ "عاصمة الفنون لأذربيجان" في عام 2010. في عام 2017 أيضاً، تم إدراجه في قائمة اليونسكو لـ "شبكة المدن الإبداعية" وفي عام 2019 تم إدراج ترشيح أذربيجان "المركز التاريخي لشيكي مع قصر خان" في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

    تقدم وكالة أذرتاج تقريرا مصوراً للمصور رومان إسماعيلوف حول صنع الفنانين من الأشغال اليدوية.

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