إشهار كتاب "بابا نعمت الله نخجيواني: حياته وشخصيته العلمية ومؤلفاته"

نخجيوان، 27 أغسطس، أذرتاج

أقيم بإشهار كتاب بابا نعمت الله نخجيواني: حياته وشخصيته العلمية ومؤلفاته" في فرع نخجيوان لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان.

يفيد مكتب نخجيوان لوكالة أذرتاج أن رئيسة قسم السياسة الإنسانية والعمل مع المنظمات الاجتماعية لإدارة المجلس الأعلى لجمهورية نخجيوان الذاتية الحكم سورا سيد تحدثت في حفل الإشهار وقالت إنه وضع الأساس للقيام بالأبحاث الجادة بخصوص أحد العلماء المسلمين المعروفين نعمت الله نخجيواني ودراسة تراثه وترويجه بمرسوم رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجيوان الذاتية الحكم المؤرخ في 29 أكتوبر 2018.

أشارت سورا سيد إلى أنه فيما يتعلق بإجراء المرسوم تم تشكيل مجموعة البحث المكونة من 7 أعضاء في فرع نخجيوان لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان لدراسة إرث نعمت الله نخجيواني، وفي عام 2019 تم إرسال الباحثين إلى قونية بتركيا. عُقدت مؤتمرات دولية في موضوع "الجسر من نخجيوان إلى قونية: نعمت الله نخجيواني " في إطار الزيارة، وفي نخجيوان عقد المؤتمر في موضوع "المفكر الأذربيجاني البارز: نعمت الله نخجيواني" وتم نشر كتاب يحتوي على "مواد المؤتمر الدولي" المفكر الأذربيجاني البارز نعمت الله نخجيواني".

وقد تم التشديد على أن كتاب "نعمت الله نخجيواني: القدر والفن" الذي أعده فرع نخجيوان لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان، وكذلك كتاب العالم بعنوان "الفواتح الإلهية والمفاتيح الغيبية" (مفتاح الغيب الذي يكشف عن كلمات القرآن وحكمته وفتحه الإلهي) المترجم من اللغة التركية مع تفسيره في 3 مجلدات بدعم من مؤسسة المعرفة لدى رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجيوان الذاتية الحكم. أعدت لجنة الدولة للبث التلفزيوني والإذاعي في نخجيوان فيلماً وثائقياً بعنوان "عالم التفسير نعمت الله نخجيواني" وقدمت التقارير الصحفية وألقيت الأضواء على الأنشطة الجارية بهذه المناسبة.

وقد ألفت الاهتمام إلى أنه في كتاب "بابا نعمت الله نخجيواني: حياته وشخصيته العلمية ومؤلفاته" امعن الفكر في الوضع السياسي والعلمي للعهد الذي عاشت فيه الشخصية البارزة من خلال التحليل العلمي. تحدث البروفيسور ياشار كورت في دراسته عن جميع أعمال نعمت الله نخجيواني وأبلغ معلومات عامة عنه وعرض مخطوطاته للقراء. من أكثر جوانب الدراسة إثارة للاهتمام هو الشرح العلمي لأساليب تفسير القرآن الكريم. ميز نعمت الله نخجيواني عن غيره من المفسرين أسلوبه المختلط في تفسير القرآن واعتماده الأسلوب الفريد في الكتابة وجلبه روحاً جديدة ونفساً جديداً لعلم التفسير. يحتوي الفصل الثالث بعنوان "الأفكار الصوفية في تفسير نعمت الله نخجيواني " على تفسير علمي للصلاة والصوم والحج والزكاة التي هي أساس الإسلام ككل إلى جانب قوانين الشريعة ومفاهيم التوحيد ووحدة الوجود وواجب الوجود وعلى مفهوم الإنسان الكامل الذي هو أساس لفلسفة العالم عموماً وتفسير السمات التي تشكله.

أعربت سورا سيد عن شكرها للبروفيسور في جامعة "سامسون 19 مايس" بتركيا ياشار كورت على مساهمته الخاصة في إعداد الكتاب وتمنت له التوفيق في عمله العلمي.

قدر رئيس فرع نخجيوان لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان الأكاديمي إسماعيل حاجييف في كلمته الملقاة في الحدث مرسوم رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجيوان الذاتية الحكم حول دراسة تراث العالم البارز نعمت الله نخجيواني كعامل هام في دراسة وبحث تراث عالم التصوف والتفسير نعمت الله نخجيواني الذي له مساهمة مجيدة في تطوير الرأي العام والعلمي للعالم التركي الإسلامي.

أشير إلى أن نعمت الله نخجيواني الذي قضى ما يقرب من 50 عاماً من عمره في نخجيوان عاش في إيران وتركيا وألف الكتب في مجال الصوفية والشرح وكان عالماً وحكيماً "كان لديه معرفة غير محدودة بالعلوم الإلهية ونزل إلى أعماق البحر". تقام بدراسة حياة ونشاط العالم البارز على نطاق واسع في جمهورية الحكم الذاتي. من أهم الخطوات التي تم اتخاذها لدراسة تراث نعمت الله نخجيواني نشر كتاب "بابا نعمت الله نخجيواني: حياته وشخصيته العلمية ومؤلفاته". وتخلص المنشرة الجديدة إلى أن نعمت الله نخجيواني لعب دوراً رئيسياً في انتشار مذهب النقشبندية في وسط الأناضول وكان لديه معرفة عميقة بالشريعة والعلوم العلمانية، خاصة تلك الموجهة إلى أعلى طبقات الصوفية، وأكد قبل كوبرنيكوس أن العالم مستدير ويدور حول الشمس. وتحدث عن انتقال الأرض بين القمر والشمس وقضايا أخرى. سيُلقى الكتاب بالاهتمام ليس فقط في نخجيوان، ولكن أيضاً في المجتمع العلمي الأذربيجاني باعتباره عملًا بحثياً مهماً مخصصاً لبابا نعمت الله نخجيواني.

وفي ختام كلمته أعرب إسماعيل حاجييف عن شكره رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجيوان الذاتية الحكم واصف طالبوف على اهتمامه واعتنائه بدراسة وبحث حياة وعمل الفيلسوف والعالم البارز.

ألقى كل من مدير معهد التاريخ والإثنوغرافيا والآثار في فرع نخجيوان لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان والعضو المراسل لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان فخر الدين سفرلي ومدير الوكالة الحكومية للعمل مع المنظمات الدينية في جمهورية نخجيوان ذات الحكم الذاتي زقار بابييف أستاذ اللاهوت في جامعة "سامسون 19 مايس" بتركيا ياشار كورت (عبر الإنترنت) ورئيس القسم لمعهد الفن واللغة والأدب في فرع نخجيوان لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان الدكتوراه في فقه اللغة ومترجم الكتاب إيلخان يورد أغلو كلمتهم في الحدث.

وفي النهاية تم عرض معرض للكتب المنشورة.

وتجدر الإشارة إلى أن كتاب "بابا نعمت الله نخجيواني: حياته وشخصيته العلمية ومؤلفاته" بتأليف البروفيسور يشار كورت، أستاذ كلية أصول الدين لجامعة "سامسون 19 مايس" في جمهورية تركيا ترجم من اللغة التركية من قبل رئيس القسم لمعهد الفن واللغة والأدب في فرع نخجيوان لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان الدكتوراه في فقه اللغة إيلخان يورد أغلو ونشر المتاب بدعم من مؤسسة "المعرفة". يتكون الكتاب من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.

ستكون النشرة الجديدة مصدراً قيماً للباحثين في تراث نعمت الله نخجيواني والمؤرخين وعلماء الدين وطلاب مؤسسات التعليم العالي بشكل عام وسيؤدي إلى وجهات نظر وأبحاث جديدة حول التراث العلمي لنعمت الله نخجيواني في المستقبل.