أذربيجان: بدء الدروس في الجامعات والمدارس المتخصصة في 15 سبتمبر

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

في ظل المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ونظرا لازدحام طلاب الجامعات في 15 سبتمبر، ستستمر الدروس فيها عن بعد، بنظام التعلم عن بعد.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير التعليم إيمين أمر اللايف في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة تنظيم الدروس في مؤسسات التعليم في زمن الوباء.

قال ان طلاب السنة الأولى في الجامعات بإمكانهم الوصول الى مؤسسات التعليم العالي التي التحقوا بها من 15 سبتمبر.