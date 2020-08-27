بدء الدروس بالتعلم عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية في المدارس

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

ستبدأ الدروس في المرحلتين المتوسطة والثانوية بالتعلم عن بعد في 15 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير التعليم إيمين أمر اللايف في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة تنظيم الدروس في مؤسسات التعليم في زمن الوباء.

وقال انه سيعاد نظام التعلم التقليدي تدريجيا لتلاميذ هاتين المرحلتين. يخطط العودة الى التعليم التقليدي لطلاب المرحلة التحضيرية والمتوسطة (من الصف الأول الى الصف التاسع) ابتداء من الأول من أكتوبر ، ولطلاب المرحلة الثانوية (الصف العاشر والصف الحادي عشر) ابتداء من 15 أكتوبر.