افتتاح المدارس الداخلية مرحليا حتى 1 أكتوبر

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

ستفتتح المدارس الداخلية مرحليا حتى الأول من أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير التعليم إيمين أمر اللايف في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة تنظيم الدروس في مؤسسات التعليم في زمن الوباء.