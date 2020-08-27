استئناف عمل رياض الأطفال مرحليا ابتداء من 15 سبتمبر

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

سيستأنف عمل رياض الأطفال مرحليا ابتداء من 15 سبتمبر.

في ظل المخاوف الكبيرة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بسبب تغذية الأطفال ونومهم في غرفة واحدة، يرجح استئناف نشاط رياض الأطفال في مناطق "باللون الأصفر".

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير التعليم إيمين أمر اللايف في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة تنظيم الدروس في مؤسسات التعليم في زمن الوباء.