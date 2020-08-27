يومان في الأسبوع للدروس للأطفال في مجموعات في مرحلة ما قبل المدرسة

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

سيبدأ تعليم 120 ألف طفل في مرحلة ما قبل المدرسة ابتداء من الأول من أكتوبر. سيدرس الأطفال في هذه المرحلة في يومين في الأسبوع (6 ساعات في الأسبوع).

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير التعليم إيمين أمر اللايف في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة تنظيم الدروس في مؤسسات التعليم في زمن الوباء.

قال ان عدد الأطفال في مجموعات ما قبل المدرسة سيؤخذ الاعتبار.