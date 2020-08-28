إنشاء خزان "يينكيجه" للماء على نهر وندام

غابالا، 28 أغسطس، رشاد ترك أوغلو، أذرتاج

بموجب "خطة الأعمال للفترة 2020-2022 لضمان الاستخدام الفعال للموارد المائية" التي تمت الموافقة عليها بمرسوم الرئيس إلهام علييف يتوخى إنشاء خزانات الماء على أنهار أليانشاي وغوديالشاي وولوله شاي وغارا شاي وقصارشاي وأغسوشاي وتوريانشاي ويينكيجه وولاششاي وزايامشاي.

تفيد أذرتاج أنه من المتوقع بناء أحد هذه الخزانات على نهر وندام في منطقة غابالا. تفقدت الجهات المعنية المنطقة بعد تحديد موقع خزان يينكيجا المزمع بناؤه في الجزء الشمالي من قرية يينيكند بالمقاطعة.

بحسب كلام قربان علي داشداميروف، ممثل قسم أنظمة الري في غابالا لمؤسسة المرافق المائية وإدارة المياه المساهمة تبلغ السعة الإجمالية للخزان الجديد 17.5 مليون متر مكعب والحجم المستخدم يبلغ 12.5 مليون متر مكعب. سيتم ري 10 آلاف هكتار من الأراضي المنخفضة في غابالا بالكامل بعد بناء الخزان. سيؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاجية لهذه الأراضي، وكذلك سيمكن من زرع 2-3 مرات في السنة.

وفي رأيه، نظراً لأن جميع الأنهار في مقاطعة غابالا تنبع من الجبال، فإن كمية المياه تعتمد على تساقط الثلوج على الجبال. خلال فصل الصيف الحار، هناك نقص في المياه في أنهار منطقة غابالا لمدة شهر تقريبا. هذا لا يسمح بالري على مستوى مطلوب. بشكل عام، بعد بناء خزان "يينكيجه" لن تكون هناك مشاكل في إمدادات المياه للأراضي في المقاطعة طوال العام.

في الوقت الحاضر، تغطي شبكة الري لقسم أنظمة الري في مقاطعة غابالا مساحة تبلغ حوالي 16 ألف هكتار. بسبب بناء هذا الخزان، سيتم تزويد حوالي 4 ألاف هكتار من الأراضي الإضافية بشبكة الري.

يقول إكرام عبد اللاييف، من سكان مقاطعة غابالا إنه في أشهر الصيف يحتاج القرويون كثيراً لري حقولهم: "كان هذا العام أكثر صعوبة من العام الماضي. لهذا السبب، لا يسعنا إلا أن نفرح بمرسوم الرئيس بشأن الخزانات. سيخلق بناء الخزان أساساً رائعاً لتطوير الزراعة في المستقبل.