27 شركة سياحية تنضم إلى العضوية في رابطة وكالات السفر الأذربيجانية

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

درست رابطة وكالات السفر الأذربيجانية (ATAA) في طلبات المرشحين للعضوية.

وأبلغت الرابطة أذرتاج أنه في الاجتماع الذي عقده المجلس أجريت مناقشة أنشطة العمل للمرشحين الجدد ومكانتهم في سوق السياحة الأذربيجانية والتأكد من مستوى رضا العملاء من الشركات والاستماع إلى الآراء.

خلال المناقشات أبديت الموافقة على عضوية 27 شركة سياحية تستوفي معايير الجودة الخاصة بالرابطة كأعضاء. وبذلك بلغ عدد شركات السياحة الأعضاء بالمنظمة 77 شركة.

لم توافق على عضوية 3 شركات سياحية لا تلبي معايير الجمعية. تم تأجيل قبول 5 شركات للعضوية بسبب الحاجة إلى فحص أكثر شمولاً لوثائقها وأنشطتها.

وفي حديثه في الاجتماع، قال رئيس مجلس إدارة رابطة وكالات السفر الأذربيجانية رفعت حاجييف إن قطاع السياحة عانى أكثر من غيره في فترة الوباء، وهذا القطاع يمر بأوقات عصيبة. وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن شركات السياحة لا تعمل منذ أبريل، وقال إن الهدف الرئيسي الآن هو استعادة أنشطة الوكالات التي تلعب دوراً رائداً في سوق السياحة.

وأشار رفعت حاجييف إلى أنه على الرغم من استمرار الصعوبات في هذا الاتجاه، نتيجة للعمل المنجز فقد تم اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية وقدمت الدولة بعض الدعم المالي ومنحت امتيازات ضريبية وائتمانية وتم استعادة مبيعات تذاكر الطيران في بعض المناطق. وكما قال إنه تم توفير بعض أنواع الخدمات التي تحتوي على التعليمات المنهجية.

وصرح رفعت حاجييف أنه ستعقد اجتماعات جديدة مع وكالة السياحة الحكومية وعدد من رؤساء القطاع الخاص لمواصلة العمل لاستعادة أنشطة وكالات السفر وأن شركات السياحة ستواصل العمل على وضع مقترحات مشتركة لتجاوز الأزمة.

في إطار الاجتماع، تم تقديم معلومات حول العمل المنجز والذي يجب أن تقوم به الرابطة خلال الجائحة وما بعدها، وتم الاستماع إلى المقترحات.