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    علم وتعليم


    المعلمون الأجانب يأتون الى البلد بإذن من مقر العمليات ووزارة التعليم

    ٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤٦]

    باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

    يجب على المعلمين الأجانب الذين يقومون بالتدريس في المؤسسات التعليمية الخاصة ان يراجعوا إلى مقر العمليات ووزارة التعليم للقدوم إلى البلاد.

    تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر من وزير التعليم أمين أمرولاييف في اللقاء مع الصحفيين يوم 27 أغسطس حول تنظيم عمل المؤسسات التعليمية خلال وباء COVID-19 .

    وقال الوزير إنه يتعين على المؤسسات التعليمية الخاصة أن تشير بوضوح إلى الأسباب الضرورية عند التقدم بطلب السماح لمجيئ هؤلاء المعلمين إلى البلاد.

    AZERTAG.AZ :المعلمون الأجانب يأتون الى البلد بإذن من مقر العمليات ووزارة التعليم
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