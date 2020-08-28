ارتفاع عدد الوفيات من الفيروس التاجي في أرمينيا الى 869 مصاب

تبيليسي، 28 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أرتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

أصيب 181 شخص بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 43 ألفا و451 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 1500 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويخضع حاليا 5052 شخص للرقابة الطبية الخاصة.