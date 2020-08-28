  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع عدد الوفيات من الفيروس التاجي في أرمينيا الى 869 مصاب

    ٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٩]

    تبيليسي، 28 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أرتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    أصيب 181 شخص بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 43 ألفا و451 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 1500 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 5052 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد الوفيات من الفيروس التاجي في أرمينيا الى 869 مصاب
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:١٨]
    تجاوز عدد المتعافين من كورونا في العالم 17 مليونا
    ٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٣]
    ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أوزبكستان الى 40 الفا و613 شخص
    ٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٢]
    أوكرانيا: إصابة 2438 شخص بكورونا ووفاة 48 شخصًا خلال يوم
    ٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٢٣]
    إصابة 927 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي
    ارتفاع عدد الوفيات من الفيروس التاجي في أرمينيا الى 869 مصاب