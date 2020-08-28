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    إصابة 927 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي

    ٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٢٣]

    إسلام آباد، 28 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 927 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل الى 294 ألف و638 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 7 مصابين فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 6 آلاف و274 مصاب.

    ويوجد في المستشفيات 8 آلاف و803 مصاب و641 منهم في حالة حرجة.

    AZERTAG.AZ :إصابة 927 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي
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