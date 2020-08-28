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    أوكرانيا: إصابة 2438 شخص بكورونا ووفاة 48 شخصًا خلال يوم

    ٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٢]

    كييف، 27 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أوكرانيا.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 2438 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 114 الف و497 شخص حتى الآن.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى 2451 شخص.

    وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.

    تعافى 55 الفا و83 مصابا تماما وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :أوكرانيا: إصابة 2438 شخص بكورونا ووفاة 48 شخصًا خلال يوم
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