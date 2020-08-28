ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أوزبكستان الى 40 الفا و613 شخص

طشقند، 28 أغسطس / آب، (أذرتاج)

يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 418 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 40 ألفا و613 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 4 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 300 شخص.

يتم علاج 3 آلاف و113 شخص في المستشفيات، منهم 279 في حالة حرجة.

تعافى 37 الف مصاب تماما وترخصوا.