جولة الجودو العالمية ستقام في بودابست وطوكيو والدوحة

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

ستقام مراحل جولة الجودو العالمية في 2020-2021 في بودابست وطوكيو والدوحة.

أفادت وكالة أذرتاج هذا نقلا عن تقرير الخدمة الصحفية للاتحاد الدولي للجودو (IJF).

ستستضيف العاصمة المجرية المرحلة في النصف الثاني من شهر أكتوبر. ستستضيف طوكيو التي ستحتضن الألعاب الأولمبية في عام 2021 جولتها في ديسمبر. وستقام المسابقة في العاصمة القطرية مطلع عام 2021.

يشار إلى أن جميع المسابقات ستقام بناء على قواعد السلامة الوبائية اللازمة، والدول المنظمة على استعداد لقبول المشاركين من أي دولة.

ستتأهل جميع البطولات الثلاث للألعاب الأولمبية. تقام دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس 2021.