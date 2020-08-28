مصور أذرتاج يحصل على الميدالية الذهبية من جمعية مالدا للمصورين

باكو، 28 أغسطس، أذرتاج

مُنحت الميدالية الذهبية لجمعية مصوري مالدا (MAP) إلى المصور الصحفي لوكالة أذرتاج إلغار جعفروف في 6TH THROUGH THE LENS INTERNATIONAL SALON 2020 (المعرض السادس من خلال صالون العدسة الدولي 2020) في الهند.

أفادت وكالة أذرتاج انه تم تقديم 4800 صورة فوتوغرافية لـ 260 مصور من 49 دولة في مسابقة التصوير التي أقيمت تحت رعاية الاتحاد الدولي لفن التصوير الفوتوغرافي (FIAP). مُنحت الميدالية الذهبية لجمعية مصوري مالدا الى المصور على صورة "المنافس القوي" الذي التقطها في دورة الألعاب البارالمبية لعام 2016 في البرازيل.

إلى جانب ذلك، تم تكريم اثنتين من صور المؤلف بجوائز في مسابقة تصوير دولية أخرى في نيويورك - The Empire State 2020 في الولايات المتحدة الأمريكية. شارك أكثر من 600 مصور من 70 دولة في مسابقة FIAP. التقطت صورة "الموثوقية" الحائزة على ميدالية فضية على قمة جبل موروفداغ في أذربيجان في عام 1993. أما الصورة الثانية التي حملت عنوان "القفز على الترامبولين" فقد التُقِطت في صالة ملعب الجمباز الوطني الاذربيجاني في باكو عام 2017 وحصلت على وسام شرف الاتحاد الدولي لفنون التصوير الفوتوغرافي.