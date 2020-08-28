تجاوز عدد المتعافين من كورونا في العالم 17 مليونا

باكو، 28 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تجاوز عدد المتعافين من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في العالم 17 مليونا.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 6 آلاف و58 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 836 الف و65 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 273 الف و287 شخص خلال أخر 24 ساعة وبلغ العدد الاجمالي 24 مليونا و652 ألف و660 شخص.

وتعافى 17 مليونا و110 ألف و370 مصاب تماما.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: برازيل، الهند، بيرو، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، روسيا، ايران، الصين، تركيا.

تجاوز عدد المصابين بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية 6 ملايين و48 ألفا و317 شخص. تليها البرازيل (3 ملايين و764 الف و493 شخص) والهند (3 ملايين و764 الف و493 شخص) وروسيا (980 الف و405 شخص) وبيرو (621 ألف و997 شخص).

الولايات المتحدة هي رائدة العالم في عدد الوفيات من كوفيد 19 – 183 ألف و677 شخص. تم تسجيل 117 ألف و756 حالة وفاة في البرازيل و62 ألفا و76 حالة في المكسيك و60 الفا و652 شخص في الهند و41 ألفا و465 شخص في المملكة المتحدة.