ارتفاع عدد المصابين بالفيروس التاجي في أرمينيا الى 43 الفا و626 مصاب

تبيليسي، 29 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أرتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

أصيب 175 شخص بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 43 ألفا و626 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 872 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويخضع حاليا 4925 شخص للرقابة الطبية الخاصة.