إصابة 44 ألف شخص بكورونا في قيرغيزستان
AzerTAg.az
٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٣٨]
بشكيك، 29 أغسطس / آب، (أذرتاج)
ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان إلى 125 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 43 الفا و712 شخص حتى الآن.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة القيرغيزية أن حالات الوفاة الاجمالية بلغت 1059 مصاب حتى الآن.
في الوقت الحاضر، يتم علاج 5 آلاف و457 شخص في مستشفيات البلاد.
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