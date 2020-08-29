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    سياسة


    حكمت حاجييف: تواصل إجلاء مواطنينا الى أذربيجان

    ٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٢]

    باكو، 29 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    برنامجنا الأسبوعي القادم حول اجلاء المواطنين الأذربيجانيين من الخارج جاهز ولدينا قرارات أيضا. ويرجع هذا بشكل رئيسي إلى استيراد مواطنينا على طول الحدود البرية بين أذربيجان وروسيا.

    قال مساعد الرئيس الاذربيجاني مدير قسم شئون السياسة الخارجية في الديوان الرئاسي حكمت حاجييف في مؤتمر مقر العمليات التابعة لمجلس الوزراء.

    قال مساعد الرئيس إنه ما زال اجلاء المواطنين الأذربيجانيين على متن العبارات من دول آسيا الوسطى، بما في ذلك تركمانستان وكازاخستان.

    يذكر أن جميع المواطنين المغادرين هذه المرة يخضعون للفحص الطبي. كما يتم تشغيل الرحلات الجوية في اتجاه باكو - اسطنبول.

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