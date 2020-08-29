أذربيجان: تسجيل 188 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و115 حالة شفاء وحالتي وفاة

باكو، 29 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصيب 188 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 115 شخص من هذا المرض وتوفي شخصين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 36 ألفا و174 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 33 الفا و576 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 529 مريض ويستمر علاج 2069 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 910 ألف و890 فحص طبي.