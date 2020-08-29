مقر العمليات: تم تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في أذربيجان حتى 30 سبتمبر

باكو، 29 أغسطس، أذرتاج

استقر الوضع الصحي الوبائي وانخفض عدد الإصابات انخفاضاً حاداً في البلاد جراء للتدابير الوقائية المتخذة لمنع خطر الإصابة بنوع جديد من عدوى فيروس كورونا (COVID-19) في جمهورية أذربيجان، فضلاً عن مراعاة أكثر جدية ومسؤولية لقواعد الحجر الصحي والنظافة من قبل السكان، كما من خلال التضامن بين المواطن والدولة.

انطلاقاً من الوضع الصحي الوبائي تمت إزالة بعض القيود وتم توفير التخفيف منذ 5 أغسطس في المدن والمناطق التي يطبق فيها نظام الحجر الصحي الصارم، وكذلك في جميع أنحاء البلاد.

أبلغ مقر العمليات لمجلس وزراء جمهورية أذربيجان وكالة أذرتاج أنه بغية تعزيز الإنجازات، وحماية حياة الإنسان وصحته أكثر، وكذلك آحذاً بالاعتبار أن الوضع حول وباء COVID-19 في العالم لا يزال غير مرض قرر مقر العمليات تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في أراضي أذربيجان حتى الساعة 00:00 في 30 سبتمبر 2020.

وكذلك، وفقاً لمنحنى العدوى والوضع الصحي الوبائي الحالي، ستتم إخراج مدن جليل أباد وكنجه وماسالي ومينكاشفير ويفلاخ وبردعه وكورانبوي وكويكول وخاشماز وساليان من دائرة مفعول الحجر الصحي الصارم اعتباراً من 31 أغسطس 2020.

ستواصل بعض القيود الإضافية في مدينتي باكو وسومغيت ومقاطعة أبشيرون، حيث يرتفع معدل الإصابة.

ترفع القيود المفروضة على أنشطة المتاحف وقاعات العرض في جميع أنحاء البلاد.

يُسمح بالتعليم الفردي والدروس الخاصة وفقًا لقواعد نظام الحجر الصحي الخاص في مجموعات يصل عدد المشتركين إلى 10 أشخاص.

سيتم تحليل الوضع الصحي الوبائي وإعادة النظر في قضية الفتح الكامل لحركة المرور بين المناطق.

في المدن والأحياء التي تخضع لنظام الحجر الصحي الصارم ، لن تعمل وسائل النقل العام في عطلات نهاية الأسبوع في التواريخ التالية:

5 سبتمبر: من الساعة 00:00 حتى الساعة 06:00 في 7 سبتمبر؛

12 سبتمبر: من الساعة 00:00 حتى الساعة 06:00 في 14 سبتمبر؛

19 سبتمبر: من الساعة 00:00 حتى الساعة 06:00 في 21 سبتمبر ؛

26 سبتمبر: من الساعة 00:00 حتى الساعة 06:00 في 28 سبتمبر.

لمنع حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، نحث مرة أخرى جميع مواطنينا على الامتثال لمتطلبات نظام الحجر الصحي والقواعد الطبية والوقائية والحفاظ على المسافة الاجتماعية واستخدام الأقنعة الطبية.