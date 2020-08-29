مساعد الرئيس: تسليح أرمينيا في الآونة الأخيرة يثير قلقا جديا لدى المجتمع الأذربيجاني

باكو، 29 أغسطس، أذرتاج

يثير تسليح أرمينيا في الآونة الأخيرة قلقا جديا لدى المجتمع الأذربيجاني.

قال هذه الكلمات مساعد رئيس جمهورية أذربيجان، رئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية حكمت حاجييف للصحفيين بهذا الشأن، حسب ما نقلته أذرتاج.

قال حكمت حاجييف إن هذه القضية طرحها الرئيس إلهام علييف أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يتم تسليم الشحنات من روسيا في اتجاهات مختلفة، الأمر الذي يثير قلقا لدى الشارع الاذربيجاني. لسنا راضين تماما عن توضيح القضية من الجانب الروسي. إننا ننتظر توضيحا منه بشأن اسس استمرار تسليح أرمينيا المكثف. خلال أحداث توفوز أظهرت أرمينيا أنها تواصل سياسة الاحتلال. لسنا راضين عن الجواب القائل بأن الطائرات تحمل مواد البناء. وقال مساعد الرئيس إن مواد البناء يمكن نقلها بطرق أخرى أيضا.