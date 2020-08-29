باكو، 29 أغسطس، أذرتاج تم تمديد إيقاف خدمات ميترو باكو حتى 15 سبتمبر عام 2020. افادت وكالة اذرتاج هذا نقلا عن مقل العمليات لدى مجلس الوزراء.

AZERTAG.AZ : تمديد إيقاف خدمات ميترو باكو حتى 15 سبتمبر

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