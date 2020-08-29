تمديد إيقاف خدمات ميترو باكو حتى 15 سبتمبر
AzerTAg.az
٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:١٠]
باكو، 29 أغسطس، أذرتاج
تم تمديد إيقاف خدمات ميترو باكو حتى 15 سبتمبر عام 2020.
افادت وكالة اذرتاج هذا نقلا عن مقل العمليات لدى مجلس الوزراء.
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