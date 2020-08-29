  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    تمديد إيقاف خدمات ميترو باكو حتى 15 سبتمبر

    ٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:١٠]

    باكو، 29 أغسطس، أذرتاج

    تم تمديد إيقاف خدمات ميترو باكو حتى 15 سبتمبر عام 2020.

    افادت وكالة اذرتاج هذا نقلا عن مقل العمليات لدى مجلس الوزراء.

    AZERTAG.AZ :تمديد إيقاف خدمات ميترو باكو حتى 15 سبتمبر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٥‎٧]
    النيابة العامة وجهاز أمن الدولة تصدران بياناً مشتركاً حول إلقاء القبض على قائد المجموعة التخريبية التابعة للجيش الأرميني
    ٢٠.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:٥‎٨]
    جهاز الهجرة الحكومي يناشد الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين في أذربيجان ومواطني البلاد
    ٢٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:١٩]
    اجلاء 73 مواطنا أذربيجانيا من كازاخستان
    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
    تقديم الخدمات في محلها في المطاعم العامة في الهواء الطلق من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً
    تمديد إيقاف خدمات ميترو باكو حتى 15 سبتمبر