زلزال في اليونان
AzerTAg.az
٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [٢٠:٠١]
أثينا، 29 أغسطس، أذرتاج
وقع زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر قرب منطقة ايقومينيتسا في اليونان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن معهد رصد الزلازل في المرصد الوطني اليوناني ان مركز الزلزال كان على بعد 352 كم شمال غربي العاصمة أثينا. لا معلومات عن خسائر.
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