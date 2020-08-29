مساعد الرئيس: نموذج آخر للنفاق: أرمينيا التي تتحدث عن اتفاقية جنيف تهدد أذربيجان بالقصف الصاروخي

باكو، 29 أغسطس، أذرتاج

تشير ارمينيا كثيرا الى اتفاقية جنيف في الأيام الاخيرة. والحال ان ارمينيا هي البلد الذي ينتهك انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف. أما تهديد ارمينيا التي تتحدث عن اتفاقية جنيف لاذربيجان بالقصف الصاروخي فإنه نموذج آخر من النفاق.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الافكار قالها مساعد رئيس جمهورية أذربيجان، رئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية حكمت حاجييف.

اضاف مساعد الرئيس الأذربيجاني ان ارمينيا ارتكبت جرائم ومجازر ضد الاذربيجانيين المدنيين. ليست لدينا معلومات عن اكثر من 4 آلاف أذربيجاني سقطوا أسرى ورهائن. ولا تتعاون ارمينيا في اطار المحادثات الجارية بوساطة المنظمات الدولية ايضا.وهذا مؤشر على أن موقف ارمينيا من القانون الدولي واتفاقية جنيف منافق. إن المحاكم المفبركة لمقاضاة شاهباز قولييف وديلغم عسكروف معروفة لنا.