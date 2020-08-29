افتتاح معرض مكرس للذكرى المئوية لتأسيس جمهورية تتارستان الذاتية الحكم في باكو

باكو، 29 أغسطس، أذرتاج

يقدم المركز الروسي للإعلام والثقافة (RICC) في باكو معرضاً مشتركاً افتراضياً للصور الفوتوغرافية أعده الممثل الدائم لتتارستان في أذربيجان. يكرس المعرض للاحتفال بالذكرى المائة لتأسيس جمهورية تتارستان الاشتراكية السوفياتية الذاتي الحكم.

وهذا ما تفيده أذرتاج استناداً الى المركز الروسي للإعلام والثقافة.

كان تأسيس هذه الجمهورية المتمتعة بالحكم الذاتي عملاً تاريخياً في إعادة بناء الدولة في المنطقة ولعب دوراً هاماً في ضمان الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية لجميع الشعوب التي تعيش على أراضيها.

المعرض الافتراضي متاح على هذا الرابط:

https://www.facebook.com/pg/riccbaku/photos/?tab=album&album_id=3557182604300189 .