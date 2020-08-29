مقر العمليات لمجلس الوزراء يتخذ قرار إدخال بعض التعديلات في نظام الحجر الصحي الخاص

باكو، 29 أغسطس، أذرتاج

على أساس قرار مقر العمليات لمجلس وزراء لجمهورية أذربيجان يتم إدخال بعض التعديلات في قواعد تطبيق نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد.

تفيد أذرتاج نقلاً عن مقر العمليات أن قرار مجلس الوزراء رقم 310 ينص على تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد حتى 30 سبتمبر 2020.

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 311، لن يطبق نظام الحجر الصحي الخاص المشدد إلا في مدينتي باكو وسومغايت ومقاطعة أبشيرون حتى 30 سبتمبر 2020.

سيعاد عمل المتاحف وقاعات العرض في 31 أغسطس من الساعة 06.00 (يجب تنظيم أنشطة المتاحف وقاعات العرض المسموح لها بالعمل وفقاً لهذا القرار وللقواعد القائمة والمعايير الصحية ومتطلبات التعليمات المنهجية).

يُسمح بالتعليم الفردي والجماعي وخدمات التدريس الخصوصي (باستثناء الفصول التي تضم أكثر من 10 أشخاص).

سيتم تعليق نقل الركاب في مترو باكو حتى 15 سبتمبر 2020.

سيتم تطبيق تعليق وسائل النقل العام يومي السبت والأحد حتى 30 سبتمبر 2020.

وهكذا في عام 2020:

5 سبتمبر: من الساعة 00:00 حتى الساعة 06:00 في 7 سبتمبر؛

12 سبتمبر: من الساعة 00:00 حتى الساعة 06:00 في 14 سبتمبر؛

19 سبتمبر: من الساعة 00:00 حتى الساعة 06:00 في 21 سبتمبر ؛

26 سبتمبر: من الساعة 00:00 حتى الساعة 06:00 في 28 سبتمبر.

حيث:

في المؤسسات التعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة - من 15 سبتمبر 2020 ؛ في مؤسسات التعليم العام:

- على مستوى التعليم الابتدائي للتعليم العام (الصفوف من الأول إلى الرابع) - من 15 سبتمبر 2020 ؛

- في المدارس الخاصة والمدارس الداخلية الخاصة والمدارس الداخلية للتعليم العام والمدارس الداخلية للتدريب التكاملي والمدارس الثانوية الخاصة للتدريب التكاملي والمدارس الداخلية العامة للأطفال المحرومين من رعاية الوالدين - اعتباراً من 15 سبتمبر 2020 ؛

- في المرحلة الإعدادية للمدرسة للتعليم العام (5 سنوات) - من 1 أكتوبر 2020 ؛

- في مستوى التعليم الثانوي العام للتعليم العام (الصفوف من الخامس إلى التاسع) - من 1 أكتوبر 2020 ؛

- على مستوى التعليم الثانوي الكامل للتعليم العام (الصفين العاشر والحادي عشر) - من 15 أكتوبر 2020.

في مؤسسات التعليم المهني:

- في دورات قصيرة المدى - من 1 أكتوبر 2020 ؛

- لجميع مستويات التعليم المهني - من 15 أكتوبر 2020 في مؤسسات التعليم العالي والثانوي:

- لطلبة السنة الأولى - من 1 أكتوبر 2020 ؛

- للتخصصات التي تحددها المؤسسات التعليمية وفقًا لقائمة طلبة السنة الثانية والعالية بالتنسيق مع وزارة التعليم لجمهورية أذربيجان ومع مراعاة خصوصيات كل تخصص - من 15 أكتوبر 2020 ؛ في مدارس الموسيقى والفنون والرسم للأطفال اعتماداً على الفئة العمرية والفصول تبدأ عملية التدريس في التواريخ المحددة في الفقرة 1.2 من القرار.

على وزارة التعليم لجمهورية أذربيجان أن تعد القواعد المؤقتة لتنظيم العملية التعليمية في مؤسسات التعليم في جمهورية أذربيجان وتقدمها إلى مجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان في غضون 10 أيام.

يمكن استئناف عملية التعليم والتدريب في المؤسسات التعليمية في كامل أراضي جمهورية أذربيجان أو وحدات إدارية منفردة بشكل حضوري في حالة توفير رأي كبير أطباء وقاية الصحة لجمهورية أذربيجان أو مركز حفظ الصحة ومكافحة الأوبئة لوزارة الصحة لجمهورية أذربيجان في أن الوضع الصحي الوبائي لا يشكل تهديداً للصحة العامة قبل المواعيد التي يحددها هذا القرار.

خلال سريان مفعول القرار، يتم تأجيل إقامة فعاليات جماهيرية خارج العملية التعليمية بمشاركة الطلبة والمربين.