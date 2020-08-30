أذربيجان: تسجيل 135 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و127 حالة شفاء وحالتي وفاة

باكو، 30 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصيب 135 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 127 شخص من هذا المرض وتوفي شخصين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 36 ألفا و309 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 33 الفا و703 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 531 مريض ويستمر علاج 2075 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 917 ألف و27 فحص طبي.