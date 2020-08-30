  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تسجيل 135 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و127 حالة شفاء وحالتي وفاة

    ٣٠.٠٨.٢٠٢٠ [٢٠:٠٧]

    باكو، 30 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أصيب 135 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 127 شخص من هذا المرض وتوفي شخصين.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 36 ألفا و309 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 33 الفا و703 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 531 مريض ويستمر علاج 2075 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 917 ألف و27 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ : أذربيجان: تسجيل 135 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و127 حالة شفاء وحالتي وفاة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٨]
    أذربيجان: تسجيل 188 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و115 حالة شفاء وحالتي وفاة
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٢١]
    أذربيجان: تسجيل 137 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و83 حالة شفاء وحالتي وفاة
    ٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:١٦]
    أذربيجان: تسجيل 148 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و91 حالة شفاء وحالة وفاة
    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:١٧]
    أذربيجان: تسجيل 133 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و86 حالة شفاء وحالتي وفاة
    أذربيجان: تسجيل 135 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و127 حالة شفاء وحالتي وفاة