الرئيس إلهام علييف يشارك عبر الاتصال المرئي في افتتاح مستشفى ميداني جديد لمرضى فيروس كورونا
AzerTAg.az
٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٢٥]
باكو، 31 أغسطس، أذرتاج
افتتح اليوم مستشفى ميداني جديد تابع للمركز الطبي لوزارة الطوارئ لعلاج مرضى فيروس كورونا.
أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان شارك عبر الاتصال المرئي في حفل افتتاح المستشفى.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٤٤]
٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٠٥]
٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٠:٣٧]
٢٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٤٩]
٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٤٥]
٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [٢٣:٠٧]
٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [٢١:٢٩]
٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤٤]
٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٠٦]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٥٢]
٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [٢٣:٠٢]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٠٤]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤٦]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤٢]
٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:٥٧]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٣]
٢٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:١٣]
٢١.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:٠٠]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤١]
٢٢.٠٨.٢٠٢٠ [٢١:٤٩]
٢٩.٠٧.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
١٠.٠٧.٢٠٢٠ [١١:٢٦]
٣٠.٠٨.٢٠٢٠ [٢٠:٠٧]
٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٨]
٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٢١]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٠٨]
٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٧]
٢٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠١]
٢٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:٤٧]
٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:١٠]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣١]
٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥٥]
٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك