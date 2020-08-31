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    الرئيس إلهام علييف يشارك عبر الاتصال المرئي في افتتاح مستشفى ميداني جديد لمرضى فيروس كورونا

    ٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٢٥‎]

    باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

    افتتح اليوم مستشفى ميداني جديد تابع للمركز الطبي لوزارة الطوارئ لعلاج مرضى فيروس كورونا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان شارك عبر الاتصال المرئي في حفل افتتاح المستشفى.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك عبر الاتصال المرئي في افتتاح مستشفى ميداني جديد لمرضى فيروس كورونا
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