لأول مرة تعبيد الطريق الذي يربط 11 منطقة سكنية في إسماعيلي- سكان القرى يشكرون رئيس الجمهورية - صور

إسماعيلي، 31 أغسطس، رشاد ترك أوغلو، أذرتاج

بموجب مرسوم الرئيس إلهام علييف المؤرخ في 31 يوليو 2020 بدأت أعمال بناء الطريق السريع الذي يربط بين 11 منطقة سكنية وهي موغانلي-إسماعيلي (17 كلم) -باسغال-كيجاتان-تاغلابيان-كالفراج-زيفا-كردوفان-خانكيندي-موجو-سارسورا-كالازيه-سلوت والتي يبلغ عدد سكانها 4 آلاف نسمة.

كما أفاد السكان المحليون أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعبيد طريق باسغال-كيجاتان-تاغلابيان-كالفراج-زيفا-كردوفان - خانكيندي-موجو-سارسورا-كلازييفا- سولوت. قال أحد شيوخ قرية كردفان جسارت محمودوف البالغ 65 عامًا من العمر، لوكالة أذرتاج إن هذه القرى تقع على بعد 30 كيلومتراً من مركز المقاطعة. لطالما كان الوصول من وإلى المقاطعة باستخدام الطرق الريفية يثير مشاكل للسكان. لأن هذه المستوطنات هي قرى جبلية، غالباً ما تدمر مياه الفيضانات الطرق الترابية. باختصار، جعلت الحالة السيئة للطرق الحياة صعبة للغاية على السكان المحليين.

ومع ذلك، أثار مرسوم الرئيس بهذا الصدد فرحة كبيرة لسكان القرى. يقول جسارت محمودوف إن الطرق في هذه المناطق كانت غير معبدة عبر التاريخ. ولكن الآن يتم بناء طريق جديد وفقاً للمعايير الحديثة. سيسهل إنشاء هذا الطريق عمل العديد من السكان. لذلك بعث جسارات محمودوف برسالة الشكر إلى الرئيس إلهام علييف: "أنا من سكان هذه القرية وقضيت طفولتي وشبابي في هذه القرية. بعد أن رأيت الطريق الإسفلتي يجري بناؤه في القرية، كتبت خطاب الشكر لرئيس الدولة. أعربت عن امتناني، لم يكن مثل هذا الإسفلت في الطريق إلى قريتنا من قبل. بارك الله في رئيسنا ".

وقال أحد سكان قرية كردوفان رستم محمدوف إن بناء طريق أسفلت سيحل العديد من المشاكل. وبحسب قوله، يواجه الأهالي مشاكل في تسويق محاصيلهم بسبب الطرق المتداعية. ومع ذلك، فقد تجاوزنا ذلك بالفعل: "كما ترون، يجري العمل على تشييد الطرق وبعد ذلك سنتمكن من تسويق منتجاتنا الزراعية بسهولة على هذا الطريق الإسفلتي. بالإضافة إلى أن طبيعة هذا المكان جميلة جداً ونأمل أن يزداد تدفق السياح بعد تشييد الطريق.

يبلغ الطول الإجمالي للطريق المكون من مسارين 17 كيلومتراً، وسيبلغ عرض الطريق السريع 6 أمتار والأكتاف 4 أمتار. سيتم بناء جدار خرساني على بعد 900 متر على طول مجرى النهر الواقع على جانب الطريق. سيتم تركيب 11 محطة ضخ في أجزاء مختلفة من الطريق.