مناقشة قضايا التعاون بين الجانب الاذربيجاني وشركة "شيناي كايشا" اليابانية

طوكيو، 31 أغسطس، أذرتاج

أجريت مناقشة قضايا التعاون بين الجانب الاذربيجاني وشركة "شيناي كايشا" (“Shinyei Kaisha) اليابانية.

تفيد أذرتاج أنه في الاجتماع الذي بادرت به سفارة أذربيجان في اليابان، أطلع السفير كورسيل إسماعيل زاده رئيس "شينيي كيشا" هيديو أكازافا على الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد وتطور القطاع غير النفطي، بما في ذلك الزراعة والسياحة والنقل والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من المجالات. وتحدث السفير عن الإجراءات المتخذة بقيادة الرئيس إلهام علييف لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا في البلاد والخطوات المهمة التي تم اتخاذها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وشدد على أنه خلال الوباء أولى رئيس الدولة الأولوية لحياة الناس وصحتهم.

وأشار هيديو أكازافا إلى أن وباء فيروس كورونا قد أضر بشدة بالاقتصاد الياباني. وتحدث عن التأثير السلبي للوباء على أنشطة شركة "شيناي كايشا".

خلال الاجتماع، دعا السفير كورسيل إسماعيل زاده هيديو أكازافا ليكون عضوا في لجنة الدولة للتعاون الاقتصادي بين أذربيجان واليابان، مع الأخذ في الاعتبار التعاون الوثيق بين شيناي كايشا مع بلدنا.

من الجدير بالذكر أن شركة "شيناي كايشا" تأسست في عام 1887 في كوبي باليابان ويقع مقرها حالياً في كوبي. للشركة مكاتب في اليابان وخارجها، بما في ذلك أذربيجان. شركة "شيناي كايشا" هي واحدة من الشركات الرائدة في العالم في توريد وبناء تقنيات الوقاية من الكوارث والبنية التحتية وتطوير الموارد الطبيعية والمنتجات المعدنية وآلات الاختبار. تشارك شركة "شيناي كايشا" أيضاً بنشاط في الإغاثة في حالات الكوارث والدعم الفني لعدد من المشاريع في أذربيجان.