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    أوكرانيا: إصابة 2141 شخص بكورونا ووفاة 30 شخصًا خلال يوم

    ٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٤٩]

    كييف، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أوكرانيا.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 2141 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 121 الف و215 شخص حتى الآن.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى 2557 شخص.

    وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.

    تعافى 56 الفا و734 مصاب تماما وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :أوكرانيا: إصابة 2141 شخص بكورونا ووفاة 30 شخصًا خلال يوم
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