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    إصابة 264 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي

    ٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٥‎]

    إسلام آباد، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 264 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل الى 295 ألف و636 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 4 مصابين فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 6 آلاف و288 مصاب.

    ويوجد في المستشفيات 8 آلاف و701 مصاب و601 منهم في حالة حرجة.

    AZERTAG.AZ :إصابة 264 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي
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