الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي

باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

صدرت من أذربيجان خلال شهر يوليو إلى البلاد الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي منتجات بلغت قيمتها 782.3 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان في الشهر الماضي بلغت 225.5 مليون دولار.