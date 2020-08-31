  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي

    ٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٣]

    باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    صدرت من أذربيجان خلال شهر يوليو إلى البلاد الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي منتجات بلغت قيمتها 782.3 مليون دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات المصدرة من البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي إلى أذربيجان في الشهر الماضي بلغت 225.5 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:١٨]
    مناقشة قضايا التعاون بين الجانب الاذربيجاني وشركة "شيناي كايشا" اليابانية
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٣]
    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يتجاوز 2.3 مليار دولار خلال يوليو
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٤]
    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
    ٢٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٩]
    إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 7 أشهر
    الجمارك تكشف قيمة المنتجات المصدرة إلى بلاد الاتحاد الأوروبي