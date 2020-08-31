تجاوز عدد الوفيات من كورونا في العالم 850 ألف

باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تجاوز عدد الوفيات من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في العالم 850 ألف.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 4 آلاف و182 شخص آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 850 الف و637 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 220 الف و702 شخص خلال أخر 24 ساعة وبلغ العدد الاجمالي 25 مليونا و391 ألف و204 شخص.

وتعافى أكثر من 17 مليونا و710 ألف و29 مصاب تماما.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: برازيل، الهند، بيرو، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، روسيا، ايران، الصين، تركيا.

تجاوز عدد المصابين بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية 6 ملايين و173 ألف و328 شخص. تليها البرازيل (3 ملايين و862 الف و311 شخص) والهند (3 ملايين و624 الف و613 شخص) وروسيا (990 الف و326 شخص) وبيرو (647 ألف و166 شخص).

الولايات المتحدة هي رائدة العالم في عدد الوفيات من كوفيد 19 – 187 ألف و225 شخص. تم تسجيل 120 ألف و896 حالة وفاة في البرازيل و64 ألفا و158 حالة في المكسيك و64 الفا و646 شخص في الهند و41 ألفا و499 شخص في المملكة المتحدة.