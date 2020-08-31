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    جهاز الهجرة يناشد الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في أذربيجان

    ٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٧]

    باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

    ناشد جهاز الهجرة مجددا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في أذربيجان.

    أفادت اذرتاج نقلا عن جهاز الهجرة الاذربيجاني ان حالة الحجر الصحي الخاص تم تمديدها الى الساعة 00:00 في الثلاثين من سبتمبر عام 2020، ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء الاذربيجاني بتاريخ 29 أغسطس عام 2020. سيقوم جهاز الهجرة بعمله على أساس القواعد الحالية خلال هذه الفترة.

    في الوقت ذاته، نظرا لتمديد حالة الحجر الصحي الصارم في باكو وسومغايت ومحافظة ابشيرون، تستأنف كل إدارات الهجرة الجهوية باستثناء إدارة الهجرة الجهوية في مدينة باكو، نشاطها بالكامل. ويمكن الأجانب الراغبين في الحصول على ترخيص الإقامة الدائمة في جمهورية أذربيجان الاتصال بهاتف 74-37-566 (012) خلال الساعات 09:00 – 18:00 أيام العمل، ذلك بغرض المشاركة في دورات التعليم عن بعد لتعلم اللغة الأذربيجانية وتاريخ أذربيجان وثقافتها والتشريعات المتعلقة بما له وما عليه.

    للتفاصيل يمكن الاتصال بالرقم الساخن رقم 919 (012) لجهاز الهجرة خلال 24 ساعة في الأسبوع.

    AZERTAG.AZ :جهاز الهجرة يناشد الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في أذربيجان
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