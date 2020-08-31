  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد 19 في بيلاروس

    ٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٠١]

    مينسك، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أصيب 71 ألفا و843 شخص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في بيلاروس.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة البيلاروسية ان 70 ألفا و468 مصاب منهم تعافوا بالعلاج وتوفي 681 مصاب.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد 19 في بيلاروس
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
    صحيفة "المراقب العراقي": خطورة النووي الأرميني على الصراع العسكري مع اذربيجان
    ٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
    ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الهند خلال يوم
    ٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٥‎]
    تجاوز عدد الوفيات من كورونا في العالم 850 ألف
    ٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٥‎]
    إصابة 264 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي
    ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد 19 في بيلاروس