الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تنفذ نشاطا ناجحا في مكافحة وباء كوفيد

باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

كما أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف شارك عبر الاتصال المرئي في افتتاح مستشفى ميداني جديد للمركز الطبي التابع لوزارة الطوارئ لمعالجة مرضى فيروس كورونا.

وقال الرئيس إلهام علييف في كلمته بهذه المناسبة ان "انشاء مستشفيات جديدة زاد في بلدنا في فترة الوباء. تم تخصيص أموال كبيرة لهذه الأغراض وتم تعبئة كل الإمكانيات. لان سعة المستشفيات الموجودة ما كانت تسمح لنا بالمكافحة الناجحة لهذا الوباء المريع. خلال ستة أشهر فقط، ازدادت سعة وعدد المستشفيات في بلدنا."

"من المخطط انشاء 7 مستشفيات ميدانية. لكن لا حاجة الى ذلك حاليا. اذ ان عدد المرضى ينخفض في بلدنا ويمكن انشاء مستشفيات إضافية بـ1400 سرير خلال اقصر مدة ان اقتض الامر."

وأضاف الرئيس إلهام علييف ان أذربيجان تنفذ نشاطا ناجحا في مكافحة كوفيد. تنفذ القرارات المتخذة بهذا الشأن في موعدها وبمستوى رفيع. وسمح لنا هذه العوامل او تلك بالسيطرة على الوضع الوبائي."