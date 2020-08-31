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    أذربيجان: تسجيل 126 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و144 حالة شفاء و3 حالات وفاة

    ٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]

    باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أصيب 126 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 144 شخص من هذا المرض وتوفي 3 أشخاص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 36 ألفا و435 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 33 الفا و847 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 534 مريض ويستمر علاج 2054 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 922 ألف و69 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ : أذربيجان: تسجيل 126 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و144 حالة شفاء و3 حالات وفاة
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