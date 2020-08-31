الرئيس إلهام علييف: نعمل بشكل نشط مع عدة شركات لإحضار لقاح "كوفيد" الى بلدنا

باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

كما أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف شارك عبر الاتصال المرئي في افتتاح مستشفى ميداني جديد للمركز الطبي التابع لوزارة الطوارئ لمعالجة مرضى فيروس كورونا.

قال الرئيس إلهام علييف "إننا نعمل حاليا بشكل نشط مع عدة شركات لإحضار لقاح ضد فيروس كوفيد الى بلدنا. آمل في ان أذربيجان ستكون أيضا من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح. لأننا نجري عملا انشط على هذه المسألة منذ زمن. لكن الشرط الرئيسي هنا هو نجاح كل اختبارات هذا اللقاح. يعرف الأطباء جيدا ان كل لقاح جديد يخضع لاختبارات في عدة مراحل، بعد نجاحها يتم تسويقه ويستخدم لتطعيم الناس. لذلك، سنحضر هذا اللقاح الى بلدنا بعد إتمام كل المراحل ونجاح الدراسات التي ستنفذها الشركات واستكمال كل الاختبارات وحصوله على الرخصة الدولية. بعد ذلك، آمل ان نقول ان هذا الوضع الوبائي المخيف ينتهي."

حاليا يبلغ عدد الإصابات اليومية في بلدنا 100-200 شخص. بالمقارنة مع الأشهر السابقة، هذا، بالتأكيد، نتيجة أحسن. وتجري المتابعة اليومية للسيطرة الدائمة على الوضع وهذا العمل سيستمر. في الوقت ذاته، يجب اتخاذ إجراءات تخفيف لمنع زيادة عدد المرضى. هذا أمر رئيسي. وسنتخذ هنا خطواتنا بكل الحيطة."