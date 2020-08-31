الطائفة الأذربيجانية لقارباغ الجبلية تصدر بياناً بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لاحتلال قوبادلي

باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

أصدرت الطائفة الأذربيجانية لقاره باغ الجبلية بياناً بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لاحتلال مقاطعة قوبادلي من قبل القوات المسلحة الأرمينية.

تفيد أذرتاج أن البيان ينص على أنه: " احتلت القوات المسلحة الأرمينية في 31 أغسطس 1993 مقاطعة قوبادلي. وأسفر العدوان الأرميني عن مقتل 238 من سكان قوبادلي وإعاقة 316 وفًقد أكثر من 100 شخص. نتيجة للاحتلال، تم تدمير المركز الإداري و93 قرية في المقاطعة بالكامل ونهبها وأصبح أكثر من 40 ألفاً من سكان قوبادلي نازحين داخلياً. وجراء احتلال قوبادلي تم تدمير 445 ألف متر مربع من المساكن و4 مراكز طبية و6 رياض للأطفال و61 مدرسة ثانوية و10 دور ثقافية و24 نادياً ومتحف للتاريخ المحلي. وكما دمر المحتلون 60 مكتبة و94 قرية ومنطقة سكنية و205 مؤسسة ثقافية و12 من المعالم التاريخية ونهبوها. وقعت 9 معالم تاريخية في كل من قريتي أشاغي مولو وحمزلي و5 في قرية علي غولي أوشاغي وكهف قديم واحد من القرن الرابع في المنطقة المسماة بـ"كاور كوركه" وقلعة "كوي" التي بنيت في القرن الخامس وقلعة "علالي" في قرية مراد خانلي وجميع المعالم التاريخية في قرية خوجاساخلي تحت احتلال العدو. يدل احتلال أرمينيا لسبع مناطق، بما في ذلك قوبادلي الواقعة خارج إقليم قاره باغ الجبلية السابقة التي هي أرضنا الأزلي وكان الأرمن يدعون عليها في بداية الصراع على أن الصراع ينبع من نية أرمينيا ضم الأراضي الأذربيجانية بالقوة. إن تكثيف أرمينيا مؤخراً لسياسة الاستيطان غير القانوني في الأراضي الأذربيجانية المحتلة، بما في ذلك قوبادلي يبين أن أرمينيا لم تتخل عن نيتها لاحتلال أراضينا وتعزيز عواقب الاحتلال ولا يهمه إيجاد حل سلمي للصراع.

نعلن ألا يمكن تسوية النزاع إلا بعد انسحاب القوات المسلحة الأرمينية من جميع الأراضي الأذربيجانية المحتلة وعودة الأذربيجانيين الذين تعرضوا للتطهير العرقي إلى أراضيهم الأصلية. سيعود سكان قوبادلي إلى أراضيهم الأصلية مثل جميع النازحين داخلياً.