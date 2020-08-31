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    فتح قضية جنائية ضد رئيس شركة سياحية بطلب المواطنين في جلسة #اسأل النيابة العامة"

    ٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]

    باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

    تُعقد جلسة "اسأل النيابة العامة" (#prokurorluqlasualcavab) على صفحة إنستغرام الخاصة بمكتب المدعي العام من أجل ضمان حل سريع لنداءات المواطنين والشفافية والمرونة في النظر في الطعون. يتم تقديم الطعون الواردة أثناء الجلسة على الفور من قبل المكتب الصحفي للنيابة العامة إلى إدارة المدعي العام، وكذلك إلى الإدارات والأقسام ذات الصلة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

    وأبلغ المكتب الصحفي للنيابة العامة وكالة أذرتاج أنه خلال الجلسة التالية في 28 أغسطس ورد العديد من الشكاوى حول استيلاء مديرة شركة Avangard للسياحة ييكانه نقييفا على مبالغ مختلفة من المال تحت ستار تنظيم رحلات إلى دول أجنبية بطريقة الاحتيال وخداع المواطنين.

    وضعت هذه الاستئنافات تحت إشراف المدعي العام وفي 31 أغسطس، بناءً على المواد التي تم جمعها نتيجة للتحقيق الذي أجراه مكتب شرطة مقاطعة نريمانوف على أساس الشكاوى حول الإجراءات غير القانونية لييكانه نقييفا، مديرة شركة Avangard للسياحة رفعت قضية جنائية بموجب المادة 178.3.2 (الاحتيال بإلحاق الخسائر الجسيمة) من القانون الجنائي وبموجب المادة 308.1 (إساءة استخدام السلطة).

    وتم تكليف الإدارة العامة لمكافحة الفساد لدى النيابة العامة بالتحقيق في القضية.

    حاليا، يجري التحقيق الجنائي المكثف، وسيتم محاكمة مخالفي القانون ومشاركين في الجريمة بشكل أو بآخر.

    سيتم إعلام المجتمع بهذا الصدد بالتفصيل.

    AZERTAG.AZ :فتح قضية جنائية ضد رئيس شركة سياحية بطلب المواطنين في جلسة #اسأل النيابة العامة"
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