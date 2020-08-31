  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    مباراة ودية بين مشاركي مسابقة "كأس البحر" العسكرية الدولية

    ٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٢١]

    باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أقيمت مباراة ودية في الكرة الطائرة وكرة القدم المصغرة بين مشاركي مسابقة "كأس البحر" العسكرية الدولية في قاعدة القوات البحرية الأذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلاً عن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع أن الفريق الأذربيجاني فاز في مباراة الكرة الطائرة ضد البحارة الروس بنتيجة 3:0 وتغلب عليه في مسابقة كرة القدم المصغرة بحساب 2:3.

    وحصلت الفرق على الجوائز والميداليات والدبلومات الفخرية والهدايا.

    AZERTAG.AZ :مباراة ودية بين مشاركي مسابقة "كأس البحر" العسكرية الدولية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٣]
    جولة الجودو العالمية ستقام في بودابست وطوكيو والدوحة
    ١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٩]
    إعادة انتخاب موريسيو سليمان رئيسا للمجلس العالمي للملاكمة
    ١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:١٤]
    تنظيم مسابقة الشطرنج في الهواء الطلق في باكو
    ٠٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٧]
    سحب قرعة دوري الممتاز الاذربيجاني لكرة القدم 12 اغسطس في حفل وراء الابواب المغلقة
    مباراة ودية بين مشاركي مسابقة "كأس البحر" العسكرية الدولية مباراة ودية بين مشاركي مسابقة "كأس البحر" العسكرية الدولية مباراة ودية بين مشاركي مسابقة "كأس البحر" العسكرية الدولية مباراة ودية بين مشاركي مسابقة "كأس البحر" العسكرية الدولية مباراة ودية بين مشاركي مسابقة "كأس البحر" العسكرية الدولية