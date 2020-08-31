مباراة ودية بين مشاركي مسابقة "كأس البحر" العسكرية الدولية

باكو، 31 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أقيمت مباراة ودية في الكرة الطائرة وكرة القدم المصغرة بين مشاركي مسابقة "كأس البحر" العسكرية الدولية في قاعدة القوات البحرية الأذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلاً عن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع أن الفريق الأذربيجاني فاز في مباراة الكرة الطائرة ضد البحارة الروس بنتيجة 3:0 وتغلب عليه في مسابقة كرة القدم المصغرة بحساب 2:3.

وحصلت الفرق على الجوائز والميداليات والدبلومات الفخرية والهدايا.