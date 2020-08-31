الرئيس الأذربيجاني: قاعدة مادية تقنية للصحة العامة في أذربيجان تلعب دورا خاصا في مكافحة كوفيد

باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

كما أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف شارك عبر الاتصال المرئي في افتتاح مستشفى ميداني جديد للمركز الطبي التابع لوزارة الطوارئ لمعالجة مرضى فيروس كورونا.

وقال الرئيس إلهام علييف في كلمته بهذه المناسبة: "تعمل حاليا 46 مستشفى لمعالجة مرضى كوفيد. أنشئ 41 مستشفى منها خلال 17 عاما مضى. نتيجة تنفيذ البرامج الحكومية المعنية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للأقاليم أنشئت في مناطقنا ومدننا مراكز طبية معاصرة. قد نتصور اية قضايا قد نواجهها إن لم تتخذ هذه الخطوة في حينها. لم تنشأ مستشفيات جديدة فقط، فحسب بل تم تزويدها بأحدث المعدات وتستمر هذه العملية في اليوم أيضا. تلعب القاعدة المادية التقنية لنظامنا الصحي في مكافحة وباء كوفيد."

"قد زدنا عدة مرات عدد المختبرات. في بدء الوباء كانت لنا 6 مختبرات فقط. لكننا زدنا اليوم عدد المختبرات الى 45 مختبرا. أجريت في البلد أكثر من 900 ألف فحص طبي. أذربيجان من أوائل البلدان في العالم من حيث عدد الفحوص الطبية لكل فرد."